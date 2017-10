Roma-Napoli, settore ospiti aperto per i tifosi azzurri non residenti in Campania

Il settore ospiti dello Stadio Olimpico sarà aperto ai tifosi del Napoli non residenti in Campania che sabato 14 ottobre assisteranno al match contro la Roma.

E' quanto emerso dalla prima riunione di pianificazione delle misure di sicurezza, previste per l’incontro Roma-Napoli, a cui hanno partecipato i dirigenti di Polizia individuati dal Questore di Roma Guido Marino per i singoli settori di attività.

Queste tutte le misure previste:

- ai tifosi del Napoli non residenti nella Regione Campania è stato riservato il settore ospiti dello stadio Olimpico – distinti nord lato Monte Mario, per una capienza totale di circa 4.000 posti;

- per i tifosi ospiti sono stati riservati gli itinerari di afflusso di via Salaria e via Flaminia, con aree di parcheggio a viale della XVII Olimpiade e vie limitrofe;

- il piano degli steward sarà implementato per effettuare rigorosi controlli sulla corrispondenza biglietto – identità del possessore, compresa la residenza.

I primi controlli scatteranno già dal pomeriggio ai caselli autostradali e lungo le vie consolari che portano allo stadio.