Roma-Napoli, il doppio ex Zeman: "Gli azzurri sono favoriti"

E' una delle sfide più attese del prossimo weekend calcistico. Roma-Napoli catalizzerà l'attenzione di tanti appassionati di calcio, che sabato sera assisteranno al match di alta classifica dell'Olimpico.

Dell'incontro, in conferenza stampa, ne ha parlato quest'oggi anche uno dei tanti doppi ex, il tecnico Zdenek Zeman, con un passato sia in giallorosso che in azzurro.

"Sarà un match equilibrato, che dipenderà dai singoli. A decidere saranno gli episodi. Io oggi vedo favorito il Napoli", il pensiero dell'allenatore del Pescara.