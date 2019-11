Roma-Napoli, scontro Champions all'Olimpico

All'Olimpico di Roma si gioca l'anticipo dell'11ma giornata di Serie A tra Roma e Napoli. La Roma deve confermare la sua serie positiva, mentre il Napoli deve assolutamente mettere alle spalle gli episodi negativi del match casalingo con l'Atalanta.

Nelle file giallorosse, Fonseca con Fazio squalificato lancia da titolare - è la prima volta - il turco Çetin al fianco di Smalling. Ancora panchina per Florenzi, a destra Spinazzola. A centrocampo Mancini confermato con Veretout, ed in avanti Zaniolo, Pastore e Kluivert dietro Dzeko.

Ancelotti è in tribuna squalificato invece per quanto riguarda gli azzurri. Recuperato Mario Rui, dinalmente in difesa con Di Lorenzo, l'ex Manolas e Koulibaly. A centrocampo manca Allan per infortunio, quindi in campo Zielinski al fianco di Fabian con Callejon e Insigne ai lati. Attacco affidato a Mertens al fianco di Milik.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Çetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Florenzi, Santon, Ünder, Perotti, Antonucci. All. Fonseca.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. A disp.: Ospina, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Tonelli, Hysaj, Elmas, Gaetano, Younes, Llorente, Lozano. All. C. Ancelotti (squalificato, in panchina D. Ancelotti).Arbitro: Rocchi.