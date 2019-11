Roma-Napoli, i convocati: tornano a disposizione Manolas e Hysaj

Buone notizie per Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Roma. Il tecnico azzurro recupera Kostas Manolas e Elseid Hysaj per la sfida con i giallorossi. Assenti dall'elenco dei convocati, invece, Ghoulam e Allan.

Questi i calciatori che parteciperanno alla spedizione nella Capitale: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.