Insigne e la delusione di Roma: "Ancelotti ci ha parlato, può aiutarci a ritrovare serenità"

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è apparso particolarmente deluso ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta maturata dagli azzurri, per 2-1, all'Olimpico contro la Roma.

"Oggi ci è mancata la cattiveria di mercoledì contro l'Atalanta – ha spiegato – Siamo dispiaciuti, potevamo fare di più. Bisogna stare sereni e guardare avanti. Abbiamo ora una gara importante, che può significare tanto per la Champions League". Il riferimento è al match di martedì prossimo contro il Salisburgo in casa. "Dobbiamo recuperare energie e pensare da subito alla prossima sfida", dice il capitano.

Gli azzurri sono consapevoli che le cose non stanno andando come dovrebbero. "È un periodo un po' così, ma dobbiamo stare sereni. Quello che è successo mercoledì non ci ha aiutato, ma dobbiamo ripartire perché il campionato è lungo".

La sensazione, anche dalle parole dell'attaccante, è che la gara con l'Atalanta abbia tolto serenità al gruppo. "Andare in campo oggi dopo quello che è successo mercoledì non era facile: oggi il responsabile del Var ha giustamente chiamato l'arbitro in occasione del primo rigore concesso alla Roma. Non lo contesto ma l'occasione di quello non fischiato a Llorente era simile. Il Var deve esserci per tutti e deve essere sempre uguale"

"Il fattore psicologico è importante – ha chiosato il capitano del Napoli – Ripeto, bisogna stare tranquilli. Ancelotti ci ha parlato oggi, lui ci può aiutare tanto a stare sereni".