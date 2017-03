Roma-Napoli 1-2: spettacolo all'Olimpico, gli azzurri tornano alla vittoria

Il Napoli torna alla vittoria e lo fa conquistando tre punti pesantissimi, battendo la Roma per 2-1 ed espugnando l'Olimpico, sempre ostile con i soliti beceri cori inneggianti l'eruzione del Vesuvio.

Mattatore del match Dries Mertens, autore di una doppietta. Giornata dal sapore agrodolce, però, per il belga, costretto ad uscire nel corso della ripresa per un problema fisico. L'ex Psv, però, dovrebbe regolarmente recuperare per il match di ritorno contro il Real Madrid in programma martedì. Secondo quanto riferito dal Dott. De Nicola a Tv Luna, infatti, si è trattato solamente di forti crampi.

E' stato proprio il folletto azzurro a sbloccare la gara al 26', sorprendendo con uno scavetto Szczesny, su splendido invito di capitan Hamsik. Il raddoppio arriva, invece, nella ripresa al 50', sempre Mertens trafigge la difesa giallorossa, su assist col contagiri di Insigne.

Nel finale succede davvero di tutto: dal possibile 3-0 di Rog, il Napoli va improvvisamente in confusione. Palo di Salah, poi l'1-2 di Strootman e in pieno recupero il miracolo di Pepe Reina, che salva il risultato e regala la vittoria ai suoi.

ROMA-NAPOLI 1-2

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio (52′ Peres), Juan Jesus; De Rossi (79′ Paredes), Strootman; Perotti, Nainggolan, El Shaarawy (52′ Salah); Dzeko. A disp. Alisson, Lobont, Vermaelen, Emerson, Mario Rui, Gerson, Grenier, Totti. All. Spalletti

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Jorginho (66′ Diawara), Hamsik (79′ Milik); Callejon, Mertens (74′ Zielinski), Insigne. A disp: Sepe, Rafael, Chiriches, Maksimovic, Strinic, Maggio, Allan, Giaccherini, Pavoletti. All. Sarri

ARBITRO: Banti di Livorno

MARCATORI: 27', 50' Mertens, 89' Strootman

NOTE: ammoniti Rog, Ghoulam, Manolas, De Rossi, Perotti.