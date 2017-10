Roma-Napoli 0-1: gli azzurri sbancano l'Olimpico. Decide Insigne

Otto partite vinte su otto in campionato. Nessuno in Europa come il Napoli. Gli azzurri sbancano anche l'Olimpico e si confermano in vetta alla classifica, allungando a + 5 sulla Juve, sconfitta in casa nell'anticipo pomeridiano contro la Lazio.

Gli uomini di Sarri hanno la meglio dei giallorossi grazie ad una rete di Insigne nel primo tempo. Primo gol alla Roma in carriera e 100esima marcatura tra i professionisti per Lorenzo il Magnifico.

Prestazione di altissimo livello per Hamsik e compagni per oltre un'ora, con un finale combattivo dei padroni di casa. Il Napoli, però, ha imparato a soffrire e nonostante qualche brivido nell'ultima parte del match, porta a casa l'intera posta in palio, anche grazie ad un vero e proprio miracolo di Pepe Reina su colpo di testa di Fazio.

Da sottolineare le prestazioni 'mostruose' di Albiol, Koulibaly e Ghoulam.