ANTEPRIMA - Dalla Turchia: "Il Galatasaray vuole Rog"

Aurelio De Laurentiis non lo ha nascosto nelle ultime ore: al Napoli sono arrivate offerte importanti per Marko Rog. Il presidente azzurro non ha escluso la partenza del centrocampista croato, nel caso in cui le offerte fossero irrinunciabili.

Dalla Turchia, allora, rimbalza la notizia che ad essere sulle tracce di Rog c'è il Galatasaray. Secondo quanto riferisce Fotomaç, a consigliare il trasferimento ad Istanbul al giocatore sarebbe stato Slaven Bilic, ex tecnico del Besiktas ed ex difensore della nazionale croata.