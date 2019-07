Presentazione in grande stile per Marko Rog al Cagliari. Il centrocampista croato ha lasciato il Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto per trasferirsi in Sardegna, dove è stato accolto da subito benissimo.

Il club rossoblù, infatti, ha postato sui suoi canali social un simpatico video in cui l'ormai ex azzurro si trasforma in uno dei protagonisti della nota serie tv "La casa di carta".