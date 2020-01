CALCIOMERCATO - Napoli, sfumano Rodriguez e Amrabat?

Per un Petagna che arriva, si allontanano quasi definitivamente Rodriguez e Amrabat per il Napoli.

Il club partenopeo - come riferisce Sky Sport - non ha infatti trovato l'accordo con il Milan per il terzino sinistro svizzero, destinato a trasferirsi al Psv.

Il centrocampista del Verona, invece, pare aver trovato l'intesa con la Fiorentina in vista di giugno.