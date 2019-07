Calciomercato, il padre agente di Rodrigo: "Il Napoli sarebbe un'ottima scelta per mio figlio"

Aurelio De Laurentiis in un intervento in radio ieri ha parlato delle trattative in corso del Napoli nel calciomercato estitvo. Tra i giocatori nominati dal presidente azzurro anche l'attaccante Rodrigo Moreno Machado, che però come spiegato da De Laurentiis non vorrebbe muoversi da Valencia.

Adalberto Machado, padre e agente dell'attaccante spagnolo, ha rilasciato una intervista chiarificatrice sulla posizione del figlio a Calciomercato.it: "Qualsiasi grande squadra come quella azzurra sarebbe un'ottima scelta per Rodrigo, che però ha un contratto col Valencia. Serve l'accordo tra i club e al momento non ho novità, commenterò solo quando ci saranno le firme. Tempo al tempo".

