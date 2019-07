CALCIOMERCATO NAPOLI - "Giuntoli ha offerto 30 milioni di euro per Rodrigo"

Sono tante le voci dalla Spagna e in Italia sull'esito del blitz a Madrid del ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Tra i nomi emersi dal breve soggiorno iberico del dirigente azzurro c'è anche quello dell'attaccante del Valencia Rodrigo, già accostato con insistenza al club partenopeo di recente ed in passato.

L'offerta del Napoli sembra però essere ancora molto lontana le richieste della società andalusa, come riferito anche dal giornalista spagnolo di Radio Onda Cero, Mario Gago Huerta.

"Giuntoli nel suo viaggio in Spagna si è riunito anche con i dirigenti del Valencia per chiedere Rodrigo. Nella sua prima proposta, il Napoli ha offerto solo 30 milioni per il giocatore", scrive il giornalista iberico su Twitter.