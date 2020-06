Rodman invia un video a Petagna, poi le polemiche sui social

Il futuro attaccante del Napoli Andrea Petagna, attualmente in prestito alla Spal, è stato nelle ultime ore al centro di alcune polemiche sui social dopo un video messaggio dell'ex stella del basket mondiale Dennis Rodman indirizzato all'ex Atalanta e pubblicato da quest'ultimo sui suoi profili ufficiali.

"Grazie Dennis Rodman, sai quanto sono tuo fan", scrive Petagna su Instagram. "Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Andrea "il bulldozer". Ma cosa significa questo soprannome? Che fai tanti gol. Ma ho una cosa da dirti Andrea. Ho una figlia che si chiama Trinity Rodman. E' la calciatrice numero uno al mondo in questo momento. Cercala! Magari un giorno la incontrerari e mi manderai un messaggio per dirmi: "Avevi ragione, è anche lei un 'bulldozer'. E' una Rodman!". Continua così Andrea, tutti ti vogliono bene", dice l'ex cestista dei Chicago Bulls nel video.

Subito dopo la pubblicazione, però, si è scatenata una pioggia di commenti social, in cui alcuni followers sostenevano che il video fosse a pagamento. L'attaccante di proprietà del Napoli ha liquidato le polemiche circolate in rete, mostrando in una stories un messaggio privato inviatogli da Rodman con oggetto "Hey bro!!".