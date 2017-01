Saviano: "Mi piacerebbe tornare al San Paolo per vedere il Napoli dal vivo"

"Mi piacerebbe andare al San Paolo, credo sarebbe molto complicato, ma si potrebbe anche fare e organizzare. Da quando la squadra è in questa dimensione non l’ho mai vista dal vivo. Da ragazzino sono stato spesso allo stadio. Sono tifoso del Napoli da sempre". Così Roberto Saviano, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua passione per i colori azzurri.

Il noto scrittore ha parlato anche del suo idolo Diego Armando Maradona, proprio in questi giorni in città: "Non ho mai avuto il piacere di conoscere un mito come Maradona. Purtroppo. Nutro per lui un grande affetto. Per me lui è ancora Napoli. Da ragazzino tifavo per lui, sono cresciuto con quel Napoli ed è stata una possibilità di riscatto".