Roberto Sosa, l'indimenticato Pampa compie 42 anni

Rinunciò a palcoscenici più prestigiosi per abbracciare la causa del Napoli, la squadra dove aveva militato e vinto il più grande calciatore di tutti i tempi, l'argentino – come lui – Diego Armando Maradona.

Roberto Sosa, il Pampa, oggi compie 42 anni. È stato il fuoriclasse per eccellenza del primo Napoli targato Aurelio De Laurentiis, riuscendo in magli azzurra a risalire dalla C alla A in pochi anni. Soprattutto, è stato l'ultimo calciatore ad indossare la maglia numero 10, ritirata in onore di Maradona: in quell'occasione, contro il Frosinone, il Pampa segnò anche un gol.

Come dimostrano gli auguri inviatigli via Facebook, l'amore dei tifosi del Napoli per l'ex calciatore (oggi allenatore del Vultur) è immutato da quegli anni, e pienamente corrisposto.