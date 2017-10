Inglese, doppietta al Verona e futuro azzurro: “A gennaio vedremo”

Il Chievo ha vinto 3-2 l'atteso derby veronese, con l'attaccante in prestito dal Napoli Roberto Inglese autore di una doppietta che ragala un +9 in classifica sui rivali agli uomini di Maran.

“Gran bella gioia questa vittoria – spiega il giocatore azzurro in prestito – Siamo stati bravi, dopo esser partiti male, nel ribaltare il risultato. Siamo felici, io in particolare per il mio stato di forma attuale e per le due reti segnate”.

Inglese è stato invitato a parlare del suo possibile futuro azzurro già a gennaio, con la squadra di Sarri prima al momento – dato l'infortunio di Arek Milik – di un attaccante che possa far rifiatare Dries Mertens. “A gennaio potrei andare al Napoli? Io devo pensare solo a giocare, a far bene e, possibilmente, a segnare. A gennaio vedremo”.