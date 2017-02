Addio all'ex presidente del Napoli Roberto Fiore: comprò Altafini e Sivori

E' deceduto all'età di 93 anni Roberto Fiore, imprenditore e storico presidente del Napoli dal 1964 al 1967.

L'imprenditore, nato a Portici, ma cresciuto al Vasto a Napoli, acquistò due tra i campioni più grandi che hanno mai militato in maglia azzurra, Altafini e Sivori.

Dal 1986 al 1988 fu presidente dell'Ischia, mentre dal 1990 al 1997 fu presidente della Juve Stabia.

Nel 1985, ricoprì anche l'incarico di presidente del Circolo Nautico Posillipo.

“La morte di Roberto Fiore ci rattrista immensamente. Il Presidente che ha ‘fatto innamorare tutta questa gente’, come cantavano i tifosi allo stadio, resterà nella storia della Juve Stabia, dei suoi supporters e di tutta la città. Averlo avuto come primo tifoso della squadra è stato per Castellammare di Stabia segno indelebile di grandissimo prestigio. Il nostro grazie sarà senza tempo. Abbiamo intenzione di tributargli il giusto riconoscimento per rinsaldare ancora di più il suo legame con la nostra città” – è quanto dichiara Antonio Pannullo, sindaco di Castellammare di Stabia, commentando la scomparsa dell’ex patron di Juve Stabia, Napoli e Ischia.