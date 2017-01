Roberto Baggio: "Il calcio del Napoli mi diverte molto"

"Napoli e Roma fanno entrambe un buon calcio, sono molto divertenti. Stanno facendo bene attraverso il gioco". Così Roberto Baggio, intercettato da Gazzetta.it a Firenze in occasione di Pitti Uomo, ha parlato del momento della Serie A e del Napoli.

Sulla corsa scudetto per l'ex Pallone d'Oro la Juve resta avanti a tutti, nonostante il bel gioco espresso da azzurri e giallorossi: "Come si fa a non considerare favorita la Juve? Cinque scudetti non si vincono per caso e sta facendo benissimo anche in questa prima parte di stagione. Il segreto è la loro organizzazione societaria, che mette i giocatori in condizione di rendere al meglio".