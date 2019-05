Peppe Iodice chiama Quagliarella a Napoli: "Ti spiego la giornata tipo"

Si parla molto del ritorno di Fabio Quagliarella a Napoli: a rivolgere un simpatico invito al calciatore, autore di 26 gol in campionato, è il popolare comico di Made in Sud Peppe Iodice. L'attore ricorda a Quagliarella le sane abitudini che, da stabiese, a Napoli potrebbe riprendere: una colazione tipica, la passeggiata in villa comunale, il riposino.