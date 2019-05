Ancelotti: "Ritorno di Quagliarella a Napoli? Tutto è possibile"

"Estate calda per il mercato? Lo sarà soprattutto per i giornalisti. Qualcuno ha parlato di 60 nomi. Mi sembrano un po' troppi. Non dobbiamo fare tre squadre. Noi abbiamo le idee chiare su come rinforzare l'organico". Così Carlo Ancelotti ha parlato di calciomercato e del futuro del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, al termine del match contro il Bologna.

"Quale sarà la nazionalità del miglior acquisto del Napoli? Lo so, ma non lo dico. Ritorno di Quagliarella? Tutto è possibile", ha aggiunto il tecnico azzurro.