De Laurentiis: "Un ritorno di Higuain? Se Ancelotti lo chiedesse perchè no"

"Un ritorno di Higuain al Napoli? Non tocca a me dirlo e Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?". Così Aurelio De Laurentiis, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di mercato, non escludendo un possibile ritorno di Higuain in azzurro in futuro.

Il numero uno del club partenopeo è tornato anche sulla questione dei rinnovi di Mertens e Callejon: "Sono due ragazzi intelligenti, legati al Napoli e che stimo. Quando parli con Mertens non ti annoi, ti dà grande soddisfazione, è veramente un ragazzo in gamba e lo rispetto moltissimo. Ora avremo modo di parlare per capire cosa possiamo fare, ma bisognerebbe anche capire che il Napoli è una bandiera da amare e non solo per soldi, è come una bellissima donna. Io ho presentato a entrambi un’offerta, già otto mesi fa e non posso fare uno sforzo superiore a quanto loro proposto. Se vogliono andare in Cina, per quelle che brutalmente si possono definire 'marchette', dunque per danari, allora vadano".