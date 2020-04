"Quello di Cavani a Napoli sarebbe un ritorno romantico"

Con i campionati fermi a causa dell'emergenza Coronavirus, i tifosi di calcio provano a sognare almeno con il mercato. E per i supporters del Napoli il chiodo fisso è sempre uno: Edinson Cavani.

Della suggestiva ipotesi di un ritorno a parametro zero in azzurro del Matador, ne ha parlato il noto giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva: "Cavani era in parola con l'Atletico Madrid, poi questa situazione ha congelato tutto. Milik è in scadenza tra un anno e Napoli potrebbe essere il posto giusto per Cavani, anche se sarebbe un ritorno 'romantico'".

La madre dell'ex centravanti azzurro ha parlato del futuro del 33enne ai microfoni di Ovacion Digital: "Sono tanti i club che sono interessati a lui, ma non sa ancora dove giocherà. Al momento non pensa ad un ritorno in Uruguay. Vuole proseguire in Europa e gli piacerebbe giocare in Spagna".