Napoli, il ritiro non prosegue: i calciatori a casa dopo l'allenamento

I calciatori del Napoli torneranno a casa questo pomeriggio dopo l'allenamento odierno. A riferire la notizia è l'emittente ufficiale del club azzurro Radio Kiss Kiss.

Il ritiro non prosegue, dunque, dopo la decisione dei calciatori di non tornare a Castel Volturno ieri sera, contro la volontà della società. Nessuno della dirigenza si è ancora espresso pubblicamente su quanto sta accadendo. Atteso un comunicato stampa ufficiale.

Gli azzurri sono giunti a metà mattinata presso il centro tecnico per sostenere la seduta post Salisburgo. Tra i primi ad arrivare Mertens e Koulibaly.

Presente anche il ds Cristiano Giuntoli, non il presidente Aurelio De Laurentiis.

Da confermare ancora se ci sarà o meno l'allenamento al San Paolo a porte aperte per gli abbonati, previsto per il pomeriggio di giovedì.

Il report sull'allenamento

Attraverso il sito ufficiale, il Napoli ha diffuso il report sull'allenamento odierno. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio in Champions League hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno iniziato la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una serie di torelli. Successivamente esercizi tecnici e allenamento finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Allan. Lavoro personalizzato e terapie per Ghoulam.