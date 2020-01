Napoli, il ritiro dura solo una notte: i calciatori tornano a casa

E' durato solamente una notte il ritiro per il Napoli, voluto dai calciatori dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina.

Gli azzurri, infatti, faranno rientro a casa nel pomeriggio di oggi, per ritrovarsi lunedì mattina a Castel Volturno in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in programma martedì sera al San Paolo.

Per quanto riguarda gli infortunati, ancora terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly, mentre il resto della squadra ha svolto allenamento in palestra.