Napoli, ufficializzate le date del ritiro estivo a Dimaro

Il Napoli rinnova il matrimonio con il Trentino, dove svolgerà il ritiro estivo anche quest'anno.

Gli azzurri saranno in preparazione in vista della nuova stagione a Dimaro dal 10 al 30 luglio. Quasi tre settimane di lavoro, dunque, in Val di Sole, proprio come piace al tecnico azzurro Maurizio Sarri.

Le date sono state ufficializzate nel corso della conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno.