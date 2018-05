L'anticipazione di De Laurentiis: "L'anno prossimo una parte del ritiro in Cina"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rivelato anche un'interessante anticipazione per il futuro.

"Quest'anno saremo ancora in ritiro a Dimaro. Dal 2019, invece, potremmo dividere il ritiro estivo tra una prima parte in Cina e la seconda in Trentino. Nell'Inner Mongolia stanno costruendo un albergo a 5 stelle per il Napoli e stanno realizzando un centro sportivo ad 800 metri di altezza. Abbiamo un accordo con loro, ancora da limare", ha spiegato il patron azzurro.