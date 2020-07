Napoli in ritiro in Abruzzo, accordo per 6 stagioni: 800mila euro annui per gli azzurri

Il Napoli e la Regione Abruzzo hanno definito l'accordo per i prossimi sei anni. Gli azzurri, dunque, hanno una nuova casa per il ritiro estivo.

Ad annunciarlo, ai microfoni di Radio Marte, è stato Mario Febbo, assessore al Turismo e allo sviluppo economico della Regione Abruzzo: "Abbiamo definito l’accordo con il Napoli. Eravamo partiti da un po’ di scetticismo e l’intesa doveva essere annuale, poi De Laurentiis ha visionato le strutture e il contratto è stato definito per sei anni. Oggi ci sarà l'approvazione della delibera. Alla società andranno 800 mila euro. Il Napoli garantisce tre amichevoli. La prima vorremmo farla contro il Castel di Sangro. Non sappiamo ancora di preciso quando ci sarà il ritiro per la Champions".