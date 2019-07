Napoli, al via la stagione agonistica 2019/2020: tutti a Dimaro

Parte oggi ufficialmente la stagione agonistica 2019/2020. Gli azzurri si sono ritrovati a Dimaro come tradizione ma, diversamente dal solito, non sono partiti insieme da Napoli. Ciascuno è arrivato in Trentino a modo suo: Younes e Malcuit insieme, molti giovani della primavera (ben 11) sono partiti in comitiva. Tra i nomi importanti già a Dimaro si segnalano Karnezis, Maksimovic, il nuovo acquisto Di Lorenzo, Ghoulam e Malcuit, Callejon, Verdi e Younes, Inglese. Oggi il primo allenamento sul campo di Carciato.

Questo l'elenco dei 25 convocati:

PORTIERI - Karnezis, Marfella, Contini, Idasiak

DIFENSORI - Di Lorenzo, Luperto, Maksimovic, Tonelli, Ghoulam, Malcuit, Chiriches, Zanoli

CENTROCAMPISTI - Callejon, Rog, Labriola, Palmiero, Gaetano, Verdi, Younes, Zedadka

ATTACCANTI - Inglese, Vinicius, Tutino, Sgarbi, Zerbin

Vinicius usufruirà di qualche giorno di permesso extra per motivi personali.

