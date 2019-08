Partita del Napoli Primavera finisce in rissa

Si è conclusa anzitempo a causa di una rissa l'amichevole tra Napoli Primavera e Radispoli. Un brutto episodio ha costretto l'allenatore Baronio a richiamare i suoi ragazzi dal campo durante la partita nel ritiro di Rivisondoli. Un crescendo di brutti falli e provocazioni è sfociato in un “duello” tra Manzi e Di Mario a colpi di schiaffi e pugni.

Le solite scene poco edificanti hanno seguito il gesto dei due con i rispettivi compagni di squadra che si sono accalcati e colpiti. Baronio allora ha deciso di portare via dal campo i calciatori costringendo l'arbitro al fischio finale. Fino a quel momento la partita era sul 2 a 0 per gli azzurri ma purtroppo per oggi non è possibile parlare di calcio.