"Il rispetto per gli altri governa le nostre maniere": lady Callejon risponde a De Laurentiis?

"Avere rispetto per noi stessi guida la nostra morale; ed avere deferenza per gli altri governa le nostre maniere”. Con questa citazione di Laurence Sterne, Marta Ponsati Romero, moglie di Callejon, ha probabilmente voluto rispondere - attraverso i social network - alle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che aveva definito in maniera molto esplicita i calciatori allettati dalle enormi risorse economiche del campionato cinese. Chiaro il riferimento alla situazione contrattuale di Callejon e Mertens, che potrebbero decidere di non rinnovare e accettare le proposte dall'estremo Oriente.