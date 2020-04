Covid e Serie A, ultras Napoli contro la ripresa: "La priorità è il lavoro"

Difficile concepire un mondo senza calcio, eppure l'emergenza sanitaria di questi mesi è riuscita non solo a fermare il campionato italiano, ma anche a renderlo l'ultima delle preoccupazioni persino di coloro i quali (tanti) di calcio praticamente vivono.

L'esempio gira, proprio in queste ore, sui social network. Un messaggio, da parte degli ultras del Napoli, dal significato inequivocabile: non riprendete il campionato, non parliamone più, che le istituzioni pensino a cose serie come il lavoro.

"Finitela con questo teatrino ridicolo, abbiate rispetto per il dramma che sta vivendo il nostro Paese, prendete atto che non ci sono i presupposti per terminare la stagione sportiva e fatevi da parte – sono le testuali parole dei tifosi del Napoli – Lasciate che le istituzioni si occupino di riavviare l'economia sociale, partendo da altre priorità".

"Ci sono molte attività ferme che ancora non conoscono il proprio destino, milioni di disoccupati legati a un reddito di sussistenza, leggi rigide legate alla quarantena obbligatoria per chi è sfiorato dal contagio – è il duro attacco degli ultras azzurri, diretto soprattutto a chi sta facendo di tutto per riprendere le gare – e voi vorreste l'immunità di Stato per proteggere i vostri profitti, infischiandovene degli stadi vuoti e dei lutti dei vostri tifosi? Rappresentereste solo voi stessi su quel prato verde, i vostri interessi economici e la vostra lurida avidità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto la Francia ha chiuso per prima ogni porta alla possibilità si concluda la stagione. La Lega Serie A ha fatto sapere che si potrà arrivare massimo al 14 giugno (tardissimo) per ritornare in campo, e tra Figc e governo non c'è nessun accordo. Col ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, che pur lasciando aperto qualche spiraglio, ha lasciato chiaramente intendere che ad oggi non è possibile fornire alcuna data plausibile per la ripartenza. E siamo praticamente a maggio.