Serie A in bilico, Spadafora: "Della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio"

La situazione del calcio italiano e del campionato di Serie A continua a rimanere fortemente in bilico. Nonostante la possibilità per i calciatori di riprendere da oggi gli allenamenti individuali anche presso i centri sportivi delle rispettive società, le ultime parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora non inducono all'ottimismo, almeno per ora.

"Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!", il post del politico napoletano sui social.