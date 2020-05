Serie A, i club decidono: c'è una data per la ripresa post emergenza

I club di Serie A hanno deciso una data per il possibile ritorno in campo dopo mesi di stop per l'emergenza Coronavirus. Si è tenuta oggi, infatti, l'assemblea di Lega e in videoconferenza la maggioranza dei club ha dato l'ok per la ripresa tra un mese esatto, sabato 13 giugno 2020.

Dal 18 maggio le squadre potranno tornare ad allenarsi in gruppo e si profila quindi una sorta di mini-ritiro estivo anticipato a maggio, che consenta da giugno la ripresa e la conclusione del torneo.

Resta ora da capire se il calcio potrà ricominciare oppure no. Solo ieri alcune dichiarazioni del Ministro competente, Vincenzo Spadafora, andavano in direzione opposta alla ripresa. I club hanno comunque voluto darsi una linea, stabilendo una data.