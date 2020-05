Napoli, attesa per la ripresa degli allenamenti: c'è anche l'ok del Governo

C'è attesa per la ripresa degli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri potrebbero tornare in campo già in questa settimana (venerdì?), in maniera individuale, con distanziamento di 20 metri tra gli atleti.

Per ora dal club partenopeo non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, dopo che la Regione Campania ha trasmesso al Governo il parere favorevole allo svolgimento degli allenamenti, purché vengano garantite pienamente tutte l’esigenza di tutela sanitaria.

"Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì", ha reso noto Palazzo Santa Lucia nelle ultime ore.

Il Ministero dell'Interno ha poi inviato questa mattina una circolare ai prefetti, per consentire l'attività sportiva individuale anche per gli atleti di sport di squadra in aree pubbliche e private, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Intanto - secondo quanto riferito da Sky Sport - i calciatori del Napoli potrebbero sottoporsi al primo dei due giri previsti di tamponi già nella giornata di lunedì 4 maggio. A distanza di 48 ore, dovrebbe poi esserci il secondo tampone, con un possibile ritorno in campo venerdì o lunedì prossimo.