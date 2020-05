Napoli, possibile ripresa degli allenamenti dalla prossima settimana

Il Napoli potrebbe tornare in campo a Castel Volturno la prossima settimana per sedute di allenamento in sicurezza, con distanziamento di 20 metri tra calciatori ed orari differenziati. E' quanto anticipato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì.

"Mi ha scritto De Laurentiis per la ripresa degli allenamenti del Napoli. Credo ci siano tutte le condizioni per farlo in sicurezza. Valuteremo nelle prossime ore con la task force, analizzando nel dettaglio le proposte del presidente", ha spiegato il Presidente della Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"De Laurentiis ci ha spiegato che a Castel Volturno ci sono tre campi. Ha proposto allenamenti differenziati a fasce orarie, con un distanziamento di 20 metri per ogni calciatore, trasporto privato individuale e mancato utilizzo comune delle docce. Inoltre ha garantito che ci saranno tamponi due volte a settimana per calciatori, staff e collaboratori. Ci sembra non ci siano motivi ostativi per riprendere gli allenamenti in sicurezza e consentire al Napoli di farsi trovare pronto, qualora il campionato riprenda. Decideremo nelle prossime ore con la task force", ha concluso De Luca.