Napoli, la ripresa degli allenamenti il 30 dicembre a Castel Volturno

Settimana di riposo per il Napoli, che interromperà gli allenamenti in occasione delle vacanze natalizie.

Calciatori e staff tecnico si ritroveranno a Castel Volturno lunedì 30 dicembre per iniziare la preparazione del primo match del 2020, quello contro l'Inter in campionato, in programma 6 gennaio al San Paolo alle ore 20.45.