La Serie A riparte il 20 giugno: l'annuncio

La Serie A ripartirà il prossimo 20 giugno. A comunicarlo è stato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora al termine dell'incontro con i vertici della Figc. La decisione è arrivata d'accordo con le componenti del calcio giocato che hanno stabilito anche due opzioni diverse in caso di ulteriore sospensione. Il Comitato tecnico scientifico ha dato l'ok al protocollo già adottato per gli allenamenti della squadre di Serie A.

Il campionato ripartirà dopo la Coppa Italia che invece giocherà la semifinale in sospeso, Napoli-Inter, il prossimo 13 giugno. Sul tavolo sono state poste anche le ipotesi in caso di un aumento di contagi che costringano a un ulteriore blocco. La Figc ha prospettato due ipotesi alternative: una è quella dei playoff e dei playout per stabilire chi giocherà le coppe europee e chi retrocederà in Serie B. La seconda ipotesi, in caso di blocco totale, è quella di cristallizzare la classifica.

Le parole del ministro

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dello Sport, Spadafora e dal premier Giuseppe Conte. “Il Paese sta ripartendo ed è giusto far ripartire anche il calcio. Ho avuto tutte le rassicurazioni necessarie dal Comitato tecnico scientifico - commentato il ministro - e abbiamo deciso di ripartire consapevoli che nel caso in cui malauguratamente la curva del contagio dovesse salire, la Figc dovrà avere un piano b”.