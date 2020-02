Gattuso sul rinvio delle gare in Serie A: "Così si falsa il campionato"

Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche della situazione rinvii in Serie A.

"Non sono d'accordo - ha tagliato corto l'allenatore azzurro - . Massimo rispetto per le vittime, ma le gare o si giocano tutte o si ferma il campionato. Giocare una gara oggi o il 13 maggio non è la stessa cosa. Così si falsa il campionato. Il Torino ad esempio aveva 4 diffidati, ma poi domenica scorsa non ha giocato contro il Parma. Poi c'è chi non gioca per due settimane e chi gioca sempre. Cambia tutto a livello di dispendio di energie. Così non va bene".