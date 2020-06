RAI - Gli agenti di Mertens a Napoli: vicino l'annuncio del rinnovo?

Dopo il leggendario gol che gli ha consegnato la leadership assoluta nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi del Napoli, Dries Mertens è sempre più pronto a legarsi al club partenopeo per almeno altre due stagioni.

Come riferito da Carlo Verna nel corso dell'ultima edizione del Tgr Rai Campania, infatti, gli agenti dell'attaccante belga si trovano attualmente in città, presso l'hotel napoletano in Corso Vittorio Emanuele che ha ospitato gli azzurri alla vigilia del match con l'Inter.

Annuncio di rinnovo del contratto sempre più vicino per 'Ciro'?