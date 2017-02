Rinnovo Mertens, si allungano i tempi: "Il Napoli deve stare attento"

Dries Mertens è uno degli uomini del momento del calcio europeo. L'attaccante belga è ora in vetta alla classifica cannonieri della Serie A e le immagini delle sue prodezze stanno facendo il giro del Mondo.

Il rinnovo di contratto tra l'ex Psv ed il Napoli, però, non è ancora arrivato e a fare il punto sulla situazione è il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli ha fatto tutto quello che doveva fare, il plico con i documenti è stato inviato agli avvocati di Mertens. La situazione è un po’ in stand-by e magari potrebbe chiedere pure qualcosa in più. Il Napoli resta molto fiducioso e vuole arrivare alla firma il prima possibile. Dall’entourage del giocatore, però, filtra una situazione diversa e parlano di tempi lunghi, quindi bisogna stare molto attenti".

L'esperto di mercato parla anche di altre due questioni 'spinose', quella dei rinnovi di Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne: "Quella di Ghoulam è la situazione più difficile. Le parti sono abbastanza lontane. Per quanto riguarda Insigne, invece, la prossima settimana potrebbe esserci un nuovo incontro per continuare a parlare. Ma sulle cifre non c’è ancora l’intesa".