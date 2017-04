Mertens-Napoli, passi in avanti per il rinnovo di contratto

Passi in avanti per il rinnovo di contratto di Dries Mertens con il Napoli. I rappresentanti dell'attaccante belga, infatti, Francjis Stijn e Laurence Melotte hanno incontrato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis prima del match contro l'Udinese.

L'incontro - come riferisce GianlucaDiMarzio.com - si è tenuto nell'ufficio del San Paolo ed è durato circa un'ora. Nell'occasione il Napoli avrebbe ribadito la propria proposta di rinnovare il contratto del suo capocannoniere, accontentando le richieste del giocatore che chiede circa 4 milioni a stagione e vorrebbe inserire una clausola piuttosto bassa per poter, tra un anno, accettare eventualmente offerte da altri campionati, come da quello cinese qualora dovesse arrivare una proposta difficile da rifiutare.

Secondo quanto aggiunge il sito ufficiale del noto giornalista Sky, in ogni caso, bisognerà aspettare ancora per arrivare ad una conclusione della trattativa per il rinnovo.