Gattuso ancora sulla panchina del Napoli: fissato incontro per il rinnovo

I buoni risultati che in quest'ultimo periodo stanno arrivando, la conquista della semifinale di Coppa Italia (qui i dettagli per il rimborso dei biglietti della semifinale di ritorno rinviata), l'ottimo pareggio contro il Barcellona e la rimonta in campionato: sono tutti dati di fatto che, al momento, rendono l'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli un successo. Naturale, quindi, che non si parli più di "traghettatore". Gattuso ha dimostrato di avere idee tecnico-tattiche ben precise, di saperle attuare in modo pratico e conveniente, di aver fatto presa sulla squadra e sullo spogliatoio (era forse la sfida più difficile).

Nessun nome altisonante, dunque, per la stagione 2020/21. De Laurentiis vorrebbe ancora 'Ringhio' sulla panchina azzurra. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico calabrese sarebbe molto vicino alla riconferma. Un imminente incontro per discutere del rinnovo di contratto sarebbe già stato programmato. A quel punto, dopo il rinnovo, Gattuso potrebbe chiedere e ottenere voce in capitolo nelle strategie di mercato per la prossima stagione, spazzare via le scorie di Ancelotti e rendere questo Napoli il "suo" Napoli.