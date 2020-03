Callejon, si discute per il rinnovo di contratto: "Dà tutto per la maglia"

Manuel Garcia Quilon, agente di Jose Maria Callejon, ha parlato a Calciomercato.it: "Da sette anni porta a casa un bottino di quasi 50 partite a stagione, non si è mai fermato. Anche se il suo contratto è in scadenza lui resta un professionista. Dà tutto per la maglia del Napoli e per la città".

Rinnovo

"De Laurentiis vuole rinnovargli il contratto. In questo momento non c'è accordo ma non c'è mai stata discussione. Abbiamo affetto reciproco, abbiamo trascorso tanti anni insieme. Vedremo".