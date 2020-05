Napoli, il punto sui rinnovi: giorni decisivi per Mertens e Zielinski

Sono giorni importanti e decisivi per i rinnovi in casa Napoli. Il club partenopeo sembra aver ormai raggiunto l'intesa per i prolungamenti contrattuali di Mertens e Zielinski (anche se restano da sistemare alcuni dettagli), per i quali gli annunci ufficiali potrebbero arrivare anche prima della ripresa della stagione del campionato.

Anche Gennaro Gattuso potrebbe presto rinnovare il suo accordo con il sodalizio partenopeo. Il tecnico calabrese sembra, giorno dopo giorno, più che mai al centro del progetto di De Laurentiis per il presente e per il futuro.

Ancora da definire le situazioni di Maksimovic, Milik, Callejon e Hysaj, con il difensore serbo che sembra avere più speranze degli altri di proseguire la sua avventura all'ombra del Vesuvio ancora per altri anni.

Per Insigne invece, che di recente è passato nella scuderia dell'agente napoletano Pisacane, il discorso entrerà nel vivo prossimamente.