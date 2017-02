Napoli, le rimonte azzurre del passato nelle coppe Europee che fanno sperare

Il giorno dopo Real Madrid-Napoli è già tempo di voltare pagina. La delusione per il 3-1 del Bernabeu, tra i tifosi azzurri, lascia spazio alla speranza in vista della gara di ritorno in programma il prossimo 7 marzo.

Nella storia del club partenopeo nelle coppe Europee alcune rimonte apparentemente impossibili sono andate a buon fine.

La prima risale al settembre del 1962, in Coppa delle Coppe. Gli azzurri vengono sconfitti in Galles all'andata dal Bangor City per 2-0, ma nella gara di ritorno a Napoli vincono per 3-1. Nello spareggio di Londra (la regola dei gol in trasferta non era ancora in vigore), poi, arriva la vittoria per 2-1 che consente il passaggio agli ottavi.

La cosa si ripete ai quarti di finale, seppure con un esito finale diverso. Contro l'Ofk Belgrado gli azzurri perdono 2-0 all'andata, per poi vincere per 3-1 al San Paolo nel ritorno. Lo spareggio in campo neutro a Marsiglia, però, premia l'Ofk che ha la meglio per 3-1 e accede alle semifinali.

Nel 1968, in Coppa delle Fiere, il Napoli cade all'andata per 2-0 in casa del Leeds. Al ritorno al San Paolo gli azzurri pareggiano il computo complessivo vincendo per 2-0. Il sorteggio premierà, però, gli inglesi.

La rimonta più famosa nel cuore del tifo partenopeo è sicuramente quella datata 15 marzo 1989. Ai quarti di finale di Coppa Uefa si sfidano Napoli e Juventus. L'andata al Comunale di Torino termina sul 2-0 per i bianconeri. L'impresa di ribaltare la situazione sembra più che proibitiva. In un San Paolo gremito, però, gli azzurri partono subito fortissimo e vanno al riposo in vantaggio per 2-0, grazie ai gol di Maradona e Carnevale. Il match scivola poi ai supplementari con il leggendario gol del 3-0 di Alessandro Renica al 119esimo minuto.