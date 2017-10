Fu il primo portiere italiano a parare un rigore a Maradona: arrestato

Renato Copparoni, oggi 64enne, primo portiere a parare un rigore in Italia a Maradona, è stato arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Oristano sugli appalti truccati in Sardegna, per la realizzazione di un impianto di energia rinnovabile a Ottana (Nuoro).

Era il lontano 2 marzio '86, quando Copparoni, durante l'ottava giornata di ritorno del campionato di serie A, parò il rigore al Pibe de oro sul 3 a 1 del Napoli contro il Torino.

Maradona, prima di allora non aveva mai fallito un penalty in Italia.