Ricciardi: "Stadi aperti? Se ne può discutere, ma solo a contagio zero"

"Stadi aperti? Se ne può discutere, ma solo a contagio zero. Desta un po' di preoccupazione la Lombardia, in cui la circolazione è ancora intensa. Servono cautele aggiuntive per le squadre della Lombardia o che dovranno giocare in Lombardia". Così il Professor Walter Ricciardi, rappresentante italiano presso il Consiglio dell'Oms e consigliere del Ministro della Salute, ha parlato della situazione stadi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Se per almeno 40 giorno ci saranno zero casi in tutto il mondo, potremo dire la pandemia finita. Il calcio non è uno sport individuale, ma di gruppo. Oltre ai calciatori, ci sono gli addetti ai lavori. In quasi tutta Italia la circolazione del virus è molto ridotta e le misure attivate sono sufficienti", ha aggiunto il medico napoletano.