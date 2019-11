Respinto il ricorso ad Ancelotti, in panchina contro la Roma suo figlio

Brutte notizie per il Napoli e per Carlo Ancelotti. È stato infatti respinto il ricorso alla squalifica scattata dopo l'espulsione del tecnico al termine di Napoli-Atalanta, ultimo atto del controverso arbitraggio del direttore di gara Giacomelli.

La decisione della Corte di Appello federale farà sì che il tecnico del Napoli non potrà oggi sedersi in panchina nella partita all'Olimpico contro la Roma. Al suo posto ci sarà il suo vice, il figlio Davide.

Il commento di Giuntoli

"L'assenza di Ancelotti in panchina? Siamo dispiaciuti, però, dobbiamo andare avanti. guardare avanti - ha commentato il ds azzurro Cristiano Giuntoli - Ci sarà Davide Ancelotti a guidare la squadra, Carlo da remoto. Quindi, siamo molto sereni". "Più che altro, lo spero perché, comunque, quello che abbiamo fatto in questi giorni con la comunicazione l'abbiamo fatta, giustamente, di reclamo, perché abbiamo subito un torto molto grave, ma all'interno abbiamo cercato di lasciare sereni i ragazzi, di pensare a ribaltare la situazione e di riservare, diciamo, questa cattiveria in campo oggi".