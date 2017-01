Omicidio Di Giovanni, il Torneo di Viareggio in lutto

"Oggi la Viareggio Cup è in lutto: la notizia della tragica morte del giovane Renato Di Giovanni, ucciso a Napoli, rattrista questi giorni di febbrile attesa dell'evento del 2017. Siamo vicini alla sua famiglia e al Napoli". Così la società organizzatrice del Torneo di Viareggio, attraverso la nota del Presidente del Cgc Alessandro Palagi, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte del 20enne Renato Di Giovanni, ex calciatore napoletano ucciso a Soccavo in un agguato.

"Renato – ricorda Palagi – aveva preso parte all'edizione del 2014 della Viareggio Cup, segnando anche un gol nella gara vinta dagli azzurri per 6-0 contro la formazione australiana dell'Apia Leichhardt".

Anche gli ex compagni di squadra di Di Giovanni hanno voluto ricordare il ragazzo con alcuni messaggi sui social.