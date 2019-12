Reja: "Io traghettatore? Nessun contatto col Napoli. Martedì sarò al San Paolo"

"Io traghettatore? Non ho avuto nessun contatto con il Napoli. È un momento particolare, si vede. Tra l’altro ieri ero allo stadio. Sono convinto che Ancelotti saprà venirne fuori grazie alla sua conoscenza ed esperienza". Così Edy Reja, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato le voci che lo vorrebbero di ritorno sulla panchina azzurra come possibile traghettatore fino a fine stagione, in caso di addio a Carlo Ancelotti.

L'ex tecnico azzurro, attuale ct dell'Albania, ha anche confermato la sua presenza a Napoli in occasione della festa per Marek Hamsik prima del match di Champions League contro il Genk: "Martedì sarò al San Paolo per salutare Hamsik".